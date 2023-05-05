iPhone снова желателен: квартальные доходы Apple побили даже самые смелые прогнозы

Пока множество мировых компаний переживают кризис, Apple удалось не только увеличить прибыль, но и превзойти все возможные прогнозы. Благодаря чему это стало возможным – читайте в материале.

Пока бренды-гиганты сокращают персонал, включают режим жесткой экономии и пытаются удержаться на плаву, Apple удается увеличивать прибыль. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, отказываться от iPhone никто не собирается.

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Увеличение доходов Apple

Как сообщили в отчете компании, в прошлом квартале продажи iPhone начали набирать обороты. Это позволило самой дорогой компании мира не просто увеличить прибыль, но и превзойти все прогнозы аналитиков. Большинство продуктовой линейки Apple пострадало, но пережить общеотраслевой спад компании удалось.

Прогресс становится обыденностью. Но есть вещи, которые всегда вызывают восхищение. К примеру, новый кроссовер Škoda Karoq. Мощная передняя часть, динамические пропорции, эргономичный салон, бесключевой доступ, выдвижной фаркоп и мультифункциональный багажник откроют вам новые возможности.

В отчете также говорится, что доходы во втором квартале составили 94,8 миллиарда долларов, что превысило ожидания на 2,2 миллиарда. Ранее компания предупреждала инвесторов, что падение продаж будет на уровне 5%.

Результаты свидетельствуют о том, что Apple начинает приходить в себя от спада, охватившего как компьютерную, так и смартфоностроительную отрасли. Продажи Apple в Китае – слабом месте для других технологических компаний – также оказались немного лучше, чем ожидалось,

– считает Bloomberg.

На продаже iPhone во втором квартале Apple заработала 51,3 миллиарда долларов. Продажи iPad принесли компании 6,67 миллиарда долларов, а прибыль от линейки Mac составила 7,17 миллиарда.