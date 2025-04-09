Apple спасается от пошлин США: больше iPhone будут завозить из Индии
- Apple планирует увеличить импорт iPhone из Индии, чтобы избежать 54% пошлин США на продукцию из Китая.
- Инвесторы обеспокоены зависимостью Apple от Китая, что привело к падению акций на 19% за три дня.
- Apple планирует произвести 25 миллионов iPhone в Индии к 2025 году, из которых 10 миллионов планировались для внутреннего рынка.
Apple планирует увеличить импорт iPhone со своих индийских заводов, чтобы минимизировать влияние новых американских тарифов на продукцию из Китая. Таким образом компания сможет избежать уплаты 54% пошлин, которые США ввели в отношении китайских товаров.
Какие пошлины действуют сейчас
Сейчас пошлины на поставки из Индии составляют 26%, и Apple рассматривает это как временное решение, пока продолжается попытка получить освобождение от дополнительных сборов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Компания считает ситуацию вокруг пошлин слишком непредсказуемой, чтобы рисковать долгосрочными инвестициями в свою китайскую производственную цепочку.
Почему инвесторы беспокоятся
Продажи iPhone приносят Apple почти половину всей прибыли. Зависимость от Китая все больше беспокоит инвесторов, что привело к падению акций компании на 19% – худшего трехдневного показателя за последние 25 лет.
До введения тарифов Apple планировала выпустить около 25 миллионов iPhone в Индии в 2025 году, из которых примерно 10 миллионов предназначались для внутреннего рынка.
Если компания переориентирует весь индийский объем на США, это покроет около половины американского спроса.