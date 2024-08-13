Арбитражный трибунал в Париже рассмотрит иск по активам в Крыму, захваченных Россией

Арбитражный суд в Париже рассмотрит иск "Укрэнерго" против России по захваченным активам в Крыму. Трибунал, назначенный Постоянной палатой третейского суда, признал свою юрисдикцию в этом деле.

Что известно о суде

Это означает, что будет дальнейшее рассмотрение и принятие решения. "Укрэнерго" требует компенсации за незаконно экспроприированные энергетические активы и инвестиции.

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Речь идет, в частности, о 17 подстанциях и более 1300 километров линий электропередачи, на общую сумму 527 миллионов евро.

"Укрэнерго" сообщило, что Россия пыталась обжаловать полномочия арбитражного суда в Париже рассматривать иск по захваченным активам в Крыму, но эти аргументы были отклонены.

Это решение открыло путь для рассмотрения дела по существу. Отмечается, что Россия активно участвует в процессе, в отличие от других подобных дел.

Представители генеральной прокуратуры России присутствуют на заседаниях. Арбитрам понадобилось 11 месяцев для принятия решения относительно юрисдикции.

"Укрэнерго" заявило, что готовится к следующим этапам судебного разбирательства. Этот процесс будет длительным и сложным, однако компания уверена, что Россия будет вынуждена полностью компенсировать все нанесенные убытки украинской энергосистеме.