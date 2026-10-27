Правительство упростило процедуру аренды имущества для бизнеса: кто сможет воспользоваться новыми правилами

Правительство упростило правила аренды государственного и коммунального имущества для предприятий, пострадавших от атак России, а также для компаний, обеспечивающих работу цифровой инфраструктуры. Это должно помочь бизнесу быстрее находить новые помещения, возобновлять деятельность и перемещать оборудование.

Кто сможет арендовать помещения без аукциона

Предприятия, пострадавшие в результате российских атак, смогут арендовать государственное и коммунальное имущество без проведения аукциона. Об изменениях сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Новые правила также коснутся компаний и учреждений, обеспечивающих функционирование цифровой инфраструктуры. Речь идет о:

поставщиках облачных услуг и услуг дата-центров;

государственных органах и органах местного самоуправления;

государственных и коммунальных предприятиях и учреждениях;

поставщиках электронных коммуникационных сетей и услуг.

Они смогут арендовать помещения без аукциона для размещения или перемещения оборудования, а также для обустройства сетевой инфраструктуры.

Зачем упростили аренду для цифровой инфраструктуры

Одной из причин изменений стали российские атаки на цифровую инфраструктуру Украины, в частности на дата-центры. Поэтому важно обеспечить защиту государственных информационных ресурсов и бесперебойную работу электронных сервисов.

Упрощенная процедура аренды должна помочь компаниям и учреждениям быстрее находить помещения для оборудования, если потребуется перенести его с опасных или поврежденных объектов.

Грозит ли Украине полный интернет-блэкаут из-за атак на дата-центры

После российских ударов, нанесенных 23 сентября, в Киеве возникли масштабные перебои с интернетом. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что атаки затруднили доступ украинцев к мобильным оповещениям о воздушной тревоге.

В то же время аналитики считают, что удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре могут вызывать временные перебои, но вряд ли приведут к полному отключению интернета. Причина – разветвленная сеть каналов связи и большое количество интернет-провайдеров в Украине.

Советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов также заявлял, что полный интернет-блэкаут маловероятен. Однако повреждения инфраструктуры могут привести к удорожанию услуг, ведь провайдерам придется тратить средства на ремонт сетей.