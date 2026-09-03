Какую поддержку получит бизнес

После атак России на бизнес помощь требуется логистически важным предприятиям, которые обеспечивают работу магазинов, поставку товаров и т. д. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

Он обсудил с крупнейшими компаниями текущие проблемы. По словам президента, соответствующие решения должны совместно подготовить Министерства финансов и экономики, Национальный банк и Офис президента. Речь идет, в частности, о расширении доступа к программе доступного кредитования.

Будут расширены возможности для участия в программе доступного кредитования, чтобы те, кто сейчас не соответствует требованиям, но объективно работает, чтобы у украинцев было все необходимое, получили ресурсы на восстановление,

– говорится в сообщении президента.

Отдельное поручение получило Министерство иностранных дел. Оно должно помочь с необходимыми договоренностями с международными партнерами, чтобы сохранить работу бизнеса в Украине и поддержать необходимый уровень экономической активности.

Потребности бизнеса планируется фиксировать еженедельно

Еще одним решением по итогам встречи станет регулярный мониторинг потребностей украинского бизнеса.

Как отметил Зеленский, проблемы и запросы предпринимателей планируется фиксировать еженедельно. Это должно позволить оперативнее реагировать на ситуации, возникающие из-за российских ударов и перебоев в работе инфраструктуры.

В частности, речь идет о необходимости обновления отдельных решений и нормативных актов, а также изменения алгоритмов, необходимых для нормальных поставок товаров в города и общины.

Что известно об атаках России на склады

Российские атаки уничтожили около 90% складов торговых сетей в Украине. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на брифинге в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

90% уже уничтожено. Но при этом это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Угрозы голода нет,

– подчеркнул министр.

В то же время Высоцкий отметил, что атаки на логистическую инфраструктуру могут сказаться на ассортименте товаров, продаваемых в магазинах.

Из-за постоянного уничтожения складской инфраструктуры меняется логистика розничной торговли. По словам министра, наиболее реалистичной альтернативой на данный момент является поставка продукции "с колес". В то же время такой формат логистики является более сложным и дорогостоящим.