Яку підтримку отримає бізнес

Після атак Росії на бізнес допомоги потребує логістично важливого бізнесу, який забезпечує роботу магазинів, постачання товарів тощо. Про це розповів Володимир Зеленський.

Він обговорив з найбільшими компаніями поточні проблеми. За словами президента, відповідні рішення мають спільно підготувати Міністерства фінансів та економіки, Національний банк і Офіс президента. Йдеться, зокрема, про розширення доступу до програми доступного кредитування.

Будуть збільшені можливості для участі в програмі доступного кредитування, щоб ті, хто зараз не підпадає під вимоги, але обʼєктивно працює, щоб в українців було все необхідне, отримали ресурси на відновлення,

– йдеться у повідомленні президента.

Окреме доручення отримало Міністерство закордонних справ. Воно має допомогти з необхідними домовленостями з міжнародними партнерами, щоб зберегти роботу бізнесу в Україні та підтримати необхідний рівень економічної активності.

Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня

Ще одним рішенням після зустрічі стане регулярний моніторинг потреб українського бізнесу.

Як зазначив Зеленський, проблеми та запити підприємців планують фіксувати щотижня. Це має дозволити оперативніше реагувати на ситуації, які виникають через російські удари та перебої в роботі інфраструктури.

Зокрема, йдеться про необхідність оновлення окремих рішень і регуляцій, а також зміни алгоритмів, які потрібні для нормального постачання товарів у міста та громади.

Що відомо про атаки Росії по складах

Російські атаки знищили близько 90% складів торгівельних мереж в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

90% вже знищено. Але разом з цим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Загрози голоду немає,

– наголосив міністр.

Водночас Висоцький зазначив, що атаки на логістичну інфраструктуру можуть позначитися на асортименті товарів, які продаються в магазинах.

Через постійне знищення складської інфраструктури змінюється логістика ритейлу. За словами міністра, найбільш реалістичною альтернативою наразі є постачання продукції "з коліс". Водночас такий формат логістики є складнішим і дорожчим.