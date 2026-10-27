Уряд спростив оренду майна для бізнесу: хто зможе скористатися новими правилами

Хто зможе орендувати приміщення без аукціону

Підприємства, які постраждали внаслідок російських атак, зможуть орендувати державне та комунальне майно без проведення аукціону. Про зміни повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Нові правила також стосуватимуться компаній та установ, які забезпечують функціонування цифрової інфраструктури. Йдеться про:

надавачів хмарних послуг і послуг дата-центрів;

державні органи та органи місцевого самоврядування;

державні й комунальні підприємства та установи;

постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг.

Вони зможуть орендувати приміщення без аукціону для розміщення або релокації обладнання, а також для облаштування мережевої інфраструктури.

Навіщо спростили оренду для цифрової інфраструктури

Однією з причин змін стали російські атаки на цифрову інфраструктуру України, зокрема дата-центри. Через це важливо забезпечити захист державних інформаційних ресурсів і безперебійну роботу електронних сервісів.

Спрощена процедура оренди має допомогти компаніям та установам швидше знаходити приміщення для обладнання, якщо потрібно перенести його з небезпечних або пошкоджених об'єктів.

Чи загрожує Україні повний інтернет-блекаут через атаки на дата-центри

Унаслідок російських ударів, завданих 23 вересня, у Києві виникли масштабні перебої з інтернетом. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що атаки ускладнили доступ українців до мобільних сповіщень про повітряну тривогу.

Водночас аналітики вважають, що удари по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі можуть спричиняти тимчасові перебої, але навряд чи призведуть до повного відключення інтернету. Причина – розгалужена мережа каналів зв'язку та велика кількість інтернет-провайдерів в Україні.

Радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов також заявляв, що повний інтернет-блекаут малоймовірний. Проте пошкодження інфраструктури можуть призвести до подорожчання послуг, адже провайдерам доведеться витрачати кошти на ремонт мереж.