Бенкману-Фриду грозит 115 лет тюрьмы: новые детали дела против экс-миллиардера

Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид продолжает пребывать под арестом на Багамах. По всем обвинениям, выдвинутым прокуратурой США, в случае экстрадиции ему грозит до 115 лет тюрьмы.

Об этом стало известно из документа, подписанного прокурором штата Нью-Йорк Демианом Уильямсом, обнародованном западными СМИ. Бизнес 24 передает детали.

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Детали дела против основателя криптобиржи FTX Бенкмана-Фрида

Согласно судебному документу, Бенкмана-Фрида обвиняют в мошенничестве и отмывании средств. Кроме того, в список обвинений экс-миллиардера входит нарушение законодательства касательно финансирования политических партий, – чтобы обойти годовой лимит в 25 тысяч долларов, он жертвовал средства клиентов криптобиржи FTX от имени других лиц.

Также бизнесмена обвиняют в сговоре в целях обмана и незаконном присвоении средств вкладчиков FTX. Эти деньги, настаивает прокурор Уильямс, использовались для выплаты расходов и долгов другого проекта Бенкмана-Фрида – Alameda Research.

Будет справедливо назвать это (дело Бенкмана-Фрида – ред. 24 канал) одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории,

– отметил американский прокурор.

Уильямс также отметил слаженную работу правоохранителей и регуляторов США, что позволяет привлечь руководство FTX к ответственности. По его словам, так быстро возбудить уголовное дело против Бенкмана-Фрида удалось благодаря тесному сотрудничеству ФБР, прокуратуры, Комиссии по торговле фьючерсами и Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Судебный документ по делу против Сэма Бенкмана-Фрида

К слову, по версии прокуратуры, FTX присваивала средства своих инвесторов еще с 2019 года, а с наступлением так называемой "критозимы" в 2022-м начала врать клиентам о реальном положении дел криптобиржи.

Прокурор южного округа штата Нью-Йорк также добавил, что Бенкмана-Фрида теперь ждет экстрадиция в США. По совокупности всех уголовных обвинений против экс-миллиардера, ему грозит до 115 лет заключения.

Напомним, что Бенкмана-Фрида арестовали на Багамах 13 декабря. Местный суд отказал экс-миллиардеру в освобождении под залог, аргументируя это большим риском его бегства. Слушание об экстрадиции Бенкмана-Фрида в США запланировано на 8 февраля 2023 года.