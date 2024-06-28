Арест на облгазы Фирташа оперативно вернули, – АРМА

Облгазы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа, с которых ранее был снят арест, вернули в госсобственность. Соответствующее решение 28 июня принял Печерский районный суд Киева.

Об этом сообщила председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Накануне АРМА обратилось к генпрокурору.

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Облгазы вернули государству

Ольга Дума приветствовала решение суда Печерского районного суда города Киева от 28 июня 2024 года.

Облгазы возвращены в государство! Управление будет продолжено!

– подчеркнула глава АРМА.

В Офисе генпрокурора также отметили, что повторно арестованы корпоративные права облгазов подсанкционного бизнесмена.

Суд повторно наложил арест на корпоративные права 21 областных и городских операторов газораспределительных систем и передал их в управление АРМА,

– говорится в сообщении.

Также напомнили, что в мае 2022 решением суда эти корпоративные права уже были арестованы и переданы в управление АРМА. Впрочем, владельцы газораспределительных систем обжаловали его.

ВАКС 25 июня 2024 года удовлетворил иск и отменил арест корпоративных прав 21 оператора газораспределительных систем, принадлежащих Фирташу.