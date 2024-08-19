АРМА ищет управляющего активами Медведчука: какие объекты на конкурсе

Государство арестовало все активы кума Путина Виктора Медведчука. Теперь нужно работать над тем, чтобы они работали в пользу государства.

Активам предателя должен управляющий

Как сообщила руководительница Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Елена Дума, некоторые активы Медведчука уже приносят пользу государству. Однако нужно, чтобы на пополнение бюджета работало все имущество предателя.

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В частности, благодаря эффективному управлению Нацагентством нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" госбюджет получил более 25 миллионов гривен. А переданное в управление АРМА АЗС Glusco за восемь месяцев 2024 года обеспечило поступление более 50 миллионов гривен,

– отметила она.

Каким активам ищут управляющего

Сейчас АРМА объявило конкурс для следующих объектов:

спортивная база "Октябрь" в Обуховском районе Киевской области;

кирпичный завод "Керамбуд" во Львове,оборудован высокотехнологичным полностью автоматизированным современным немецким оборудованием;

производитель бетона "Бетонбуд" и строительное предприятие "Капитал Плаза" во Львовской области;

три квартиры в Оболонском районе Киева и частный дом с видом на Оболонскую набережную.

Недавно удалось реализовать Maybach Медведчука. За машину 2003 года выпуска удалось выторговать 1,83 миллиона гривен.