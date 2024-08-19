Активам предателя должен управляющий
Как сообщила руководительница Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Елена Дума, некоторые активы Медведчука уже приносят пользу государству. Однако нужно, чтобы на пополнение бюджета работало все имущество предателя.
Читайте также Россия получает промышленные компоненты с Запада и восстанавливает военную промышленность
В частности, благодаря эффективному управлению Нацагентством нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" госбюджет получил более 25 миллионов гривен. А переданное в управление АРМА АЗС Glusco за восемь месяцев 2024 года обеспечило поступление более 50 миллионов гривен,
– отметила она.
Каким активам ищут управляющего
Сейчас АРМА объявило конкурс для следующих объектов:
- спортивная база "Октябрь" в Обуховском районе Киевской области;
- кирпичный завод "Керамбуд" во Львове,оборудован высокотехнологичным полностью автоматизированным современным немецким оборудованием;
- производитель бетона "Бетонбуд" и строительное предприятие "Капитал Плаза" во Львовской области;
- три квартиры в Оболонском районе Киева и частный дом с видом на Оболонскую набережную.
Недавно удалось реализовать Maybach Медведчука. За машину 2003 года выпуска удалось выторговать 1,83 миллиона гривен.