Активам зрадника повинен управитель

Як повідомила очільниця Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів Олена Дума, деякі активи Медведчука вже приносять користь державі. Однак потрібно, щоб на поповнення бюджету працювало все майно зрадника.

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Зокрема, завдяки ефективному управлінню Нацагентством нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" держбюджет отримав понад 25 мільйонів гривень. А передане в управління АРМА АЗС Glusco за вісім місяців 2024 року забезпечило надходження більш як 50 мільйонів гривень,

– зазначила вона.

Яким активами шукають управителя

Зараз АРМА оголосило конкурс для наступних об'єктів:

спортивна база "Жовтень" у Обухівському районі Київської області;

цегельний завод "Керамбуд" у Львові,обладнаний високотехнологічним повністю автоматизованим сучасним німецьким обладнанням;

виробник бетону "Бетонбуд" та будівельне підприємство "Капітал Плаза" у Львівській області;

три квартири в Оболонському районі Києва та приватний будинок із видом на Оболонську набережну.

Нещодавно вдалося реалізувати Maybach Медведчука. За машину 2003 року випуску вдалося вторгувати 1,83 мільйона гривень.