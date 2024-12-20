Убытки в 400 миллионов: враг атаковал склад замороженной продукции сети "Сильпо"

В ночь на 20 декабря в результате атаки вражеских беспилотников был разрушен склад замороженной продукции сети супермаркетов "Сильпо" в Бориспольском районе. Убытки оцениваются в 400 миллионов гривен.

К счастью, пострадавших среди работников нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на торгово-промышленную группу компаний Fozzy Group, частью которой является сеть "Сильпо".

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Какие последствия российской атаки по складу "Сильпо"

Одной из целей атаки россиян беспилотниками ночью 20 декабря стал склад замороженной продукции сети супермаркетов "Сильпо". Пострадавших среди работников нет, однако масштабный пожар уничтожил товаров на сумму более 400 миллионов гривен.

Команда сети уже работает над восстановлением логистики, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции для своих клиентов.

Спасибо всем, кто защищает нашу страну от врага. Спасибо спасателям за мужество и профессионализм. Спасибо нашим Гостям и партнерам за поддержку. Держимся вместе. Верим в Украину,

– отметили в Fozzy Group.

Напомним, ГСЧС сообщала, что в результате очередной российской атаки беспилотниками на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 квадратных метров. На месте работали 72 чрезвычайники ГСЧС и 24 единицы техники.