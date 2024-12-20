На щастя, постраждалих серед працівників немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на торгово-промислову групу компаній Fozzy Group, частиною якої є мережа "Сільпо".

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Які наслідки російської атаки по складу "Сільпо"

Однією з цілей атаки росіян безпілотниками вночі 20 грудня став склад замороженої продукції мережі супермаркетів "Сільпо". Постраждалих серед працівників немає, проте масштабна пожежа знищила товарів на суму понад 400 мільйонів гривень.

Команда мережі вже працює над відновленням логістики, щоб забезпечити безперебійні поставки продукції для своїх клієнтів.

Дякуємо всім, хто боронить нашу країну від ворога. Дякуємо рятувальникам за мужність і професіоналізм. Дякуємо нашим Гостям і партнерам за підтримку. Тримаємося разом. Віримо в Україну,

– зазначили у Fozzy Group.

Нагадаємо, ДСНС повідомляла, що внаслідок чергової російської атаки безпілотниками на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 метрів квадратних. На місці працювали 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки.