Wildberries в России парализован: после атаки дронов два больших склада не работают

Российский маркетплейс Wildberries временно приостановил работу двух логистических центров в Краснодаре и Невинномиске. Такое решение было принято после ночной атаки беспилотников.

Что известно об атаке

В ночь на 22 июля украинские дроны провели атаку на логистические комплексы Wildberries, сообщили в телеграм-канале "WB партнеры".

На данный момент известны следующие последствия:

в Краснодаре пострадали три человека, которых госпитализировали;

в Невинномыске получили травмы пять человек, однако медицинская помощь в больнице им не понадобилась;

всех сотрудников логистического центра в Невинномиске эвакуировали.

Как это повлияет на работу маркетплейса

После атаки Wildberries сообщила о временной приостановке работы обоих складов. Компания также разрешила продавцам отменить уже запланированные поставки и перенаправить товары в другие логистические центры сети.

Кроме того, с 22 июля на этих складах перестали начислять плату за хранение товаров.

Склады Wildberries загораются: смотрите видео

Что известно о предыдущем ударе по Wildberries и его последствиях

В ночь на 18 июля дроны поразили склады Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области.

По оценкам экспертов, компания потеряла 6,5–9% своих складских мощностей, а общие убытки составили около 2,3 миллиарда долларов.

По данным российского Forbes, наибольшие потери связаны с восстановлением складов и уничтоженными товарами. Общий размер убытков может даже превысить чистую прибыль объединенной компании Wildberries & Russ за 2025 год, которая составила 175 миллиардов рублей.

В то же время серьезные потери понесли и продавцы, хранившие продукцию на складах Wildberries. Эксперты отмечают, что многие могут не получить компенсацию.

Кроме того, ночью 20 июля дроны нанесли удар по логистическому комплексу Wildberries в Коледино в Московской области. Он является одним из крупнейших и старейших распределительных центров компании.