Крупнейший НПЗ Роснефти потерял 70% мощности в результате атаки дронов

Крупнейшая нефтеперерабатывающая установка Роснефти понесла серьезные потери, потеряв до 70% своей мощности в результате атаки дронов. Речь идет о Рязанском НПЗ, где разрушениям подверглись две установки первичной переработки нефти.

Две установки повреждены

Повреждения касались установок АВТ-4 и АТ-6, которые играют важную роль в процессе разделения нефти на основные фракции, такие как бензин, дизельное топливо и мазут.

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Установка АТ-6 имеет мощность 23 190 тонн в сутки, что составляет 47,5% от общей мощности первичной переработки завода, тогда как установка АВТ-4 имеет мощность 11 400 тонн в сутки, или 23,4% от общей мощности.

! Итак, ущерб от атаки дронов может привести к снижению общей мощности первичной переработки на заводе на 70% на период восстановления.

Рязанский НПЗ является третьим по величине в России с точки зрения объемов переработки нефти, уступая лишь заводам Газпромнефть-ОНПЗ в Омске и Киришинефтеоргсинтеза вблизи Санкт-Петербурга.

Другие атаки на российские НПЗ

12 марта из-за атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, Россия, который является четвертым по мощности в стране, была выведена из строя ключевая установка.

Эта установка отвечала за более 50% мощности завода по первичной переработке нефти. На следующий день, 13 марта, Служба безопасности Украины осуществила атаки дронами на три из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенных в Кстово, Рязани и Киришах.

Дополнительно было сообщено о приостановлении работы Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, находящегося в Ростовской области.

! По данным Reuters, в 2023 году завод переработал 12,67 миллиона тонн нефти, что составляет 4,6% от всей нефтепереработки в России, произведя 2,79 миллиона тонн автомобильного бензина, 3,64 миллиона тонн дизельного топлива, 3,12 миллионов тонн мазута и 0,87 миллиона тонн авиационного топлива