В ночь на пятницу, 1 августа, россияне атаковали "Шахедами" предприятие "Деметра" в Киевской области. Эта компания более 20 лет работает на рынке Украины и занимается производством элеваторного оборудования.

А также выполняет проекты по строительству и реконструкции элеваторных мощностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Деметра".

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Что известно об атаке на "Деметру"?

На сайте компании говорится, что с 2002 года построено более 100 элеваторных комплексов и установлено более 700 зерносушилок. Отметим, что "Деметра" является официальным дилером в Украине одного из крупнейших в мире производителей оборудования для хранения, сушки и транспортировки зерна Sukup MFG.

Более 20 лет мы строили нашу компанию. Шаг за шагом – от маленькой идеи до части критически важного бизнеса Украины. Но 1 августа в 2:00 ночи все могло исчезнуть. Удары дронов-камикадзе "Герань-2". Прямые попадания,

– говорят в компании.

Там добавляют, что в одно мгновение десятки лет труда оказались под угрозой. А также отмечают, что это не просто атака на здание, а террор, удар по свободе, надежде и экономической устойчивости.

Отметим, что Россия не впервые атакует украинские предприятия. 30 июля вражеская армия нанесла удар по гражданскому предприятию в Харьковской области. В результате возник пожар на площади 20 тысяч квадратных метров, погиб 63-летний мужчина и пострадали еще несколько человек.