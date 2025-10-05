Более 400 посылок превратились в пепел: россияне уничтожили отделения "Новой почты" в Донецкой области
- Российские войска обстреляли Донецкую область, уничтожив отделение "Новой почты" с более 400 посылками.
- "Новая почта" обещает компенсировать потерю отправлений клиентам, связавшись с ними для предоставления деталей возмещения.
Российские войска цинично атакуют Украину. 5 октября вражеская армия в очередной раз обстреляла Донецкую область.
В результате около 18:40 было уничтожено почтовое отделение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".
Смотрите также В "Новой почте" предупредили о фейковых SMS
Какие последствия попадания в отделение "Новой почты"?
В компании говорят, что в момент попадания отделение было закрыто. Благодаря этому ни один из работников не пострадал. Однако 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривен оккупанты превратили в пепел.
"Новая почта" обещает компенсировать потерю отправлений клиентам. Там отмечают, что в ближайшее время свяжутся с ними и сообщат детали возмещения.
Российские атаки на почтовые отделения: похожие случаи
Российские войска уже не впервые атакуют "Новую почту". В июле под ударом оказался терминал компании в Славянске, около 300 посылок было уничтожено.
Кроме этого, в конце августа оккупанты атаковали отделение в Краматорске. Тогда в результате действий российской армии погиб один человек.
Похожий случай произошел в Киеве. В ночь на 28 августа Россия попала своей ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в столице. Под эту атаку попало также сортировочное депо "Новой почты". Из-за удара пострадали трое сотрудников.