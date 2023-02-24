НАПК официально признал Auchan спонсором войны

Национальное агентство противодействия коррупции включило французскую корпорацию заявило, что Auchan финансирует войну и способствует мобилизации в России. Поэтому внесло сеть магазинов в список международных спонсоров терроризма.

Auchan продолжает работать в России

Недавно расследование издания обнаружило, что Auchan не только продолжает работать в России, но и прямо помогает оккупантам.

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В частности, французская сеть магазинов поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом "гуманитарной помощи". На самом деле состояли из мужских носков, сигарет (которые не могут снабжаться гуманитарной помощью), зажигалок и бритв, что ставит под сомнение гуманитарную цель такой "помощи". Также помогала с выполнением мобилизационных мер в России.

Министр иностранных дел Кулеба подчеркнул, что Auchan превратился в полноценное оружие российской агрессии.

Как Auchan спонсирует войну

Для французской корпорации Auchan Россия – второй по значимости рынок сбыта после Франции.

В 2020 году российский Ашан заплатил 167 миллионов долларов в российский бюджет.

Основанием для внесения корпорации Auchan в список международных спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от бойкота государства-террориста и не закрыла там своего бизнеса.

По подсчетам журналистов, эта сумма равна стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танкам, 222 ракетам "Калибр" или 477 тысячам автоматов АК-74.

Мы не можем разрешить, чтобы Россия продолжила получать эти средства, за которые потом убивает украинцев. Мы хотим, чтобы любой компании было стыдно сотрудничать с убийцами. Институт репутации должен работать, поэтому мы внесли Ашан в перечень международных спонсоров войны,

– заявил председатель. НАПК Александр Новиков.

Все включенные в этот список компании вносятся в базу данных World-Check от международной компании London Stock Exchange Group с целью защиты финансового сектора от спонсоров российской войны.