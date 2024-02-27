Auchan закрывает гипермаркеты в Запорожье и Кривом Роге

Auchan Украина объявляет о переходе на онлайн-обслуживание в Запорожье и Кривом Роге. 3 марта гипермаркеты в этих городах закроются из-за истечения срока аренды.

Почему Auchan прекращает работу

8 января гипермаркет в Кривом Роге пострадал от обстрела, но никто из персонала не пострадал, поскольку все находились в укрытии. С окончанием аренды, Auchan сосредоточится на развитии онлайн-продаж и обеспечении работой своих сотрудников в других локациях.

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С окончанием аренды, Auchan сосредоточится на развитии онлайн-продаж и обеспечении работой своих сотрудников в других локациях.

Клиенты городов Запорожье и Кривой Рог начали отдавать предпочтение онлайн заказам. Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки из безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов это первоочередной приоритет для Auchan Украина,

- говорится в заявлении компании.

Какие планы дальше

Компания планирует открывать новые объекты в 2024 году, инвестировать в развитие и поддерживать экономику страны через уплату налогов.

Магазины Auchan Украина в Запорожье и Кривом Роге закроются, но онлайн мы открыты всегда. Продолжаем работать как интернет-магазин. Наша цель - продолжать социальную миссию и заботиться о людях, сопровождать в релокации своих сотрудников, создавать новые рабочие места и поддерживать продовольственную безопасность страны через защиту покупательной способности,

- отмечает CEO Auchan Украина Марта Труш.

Auchan также продолжит социальные и благотворительные инициативы в Запорожье и Кривом Роге, в частности поддержку В2В партнеров и реализацию новых проектов.

! С начала войны, благотворительная помощь компании составила более 60 миллионов гривен, включая поддержку медицинских учреждений, защитников и вынужденно переселенных лиц.