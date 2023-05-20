Аукционы Prozorro – в 3 раунда: решение Кабмина вступило в действие
Источник:Prozorro
Трехраундовые аукционы возвращаются в Украину. Вступило в действие решение Кабинета министров от 12 мая.
Как известно, зимой в результате обстрела энергообъектов российскими оккупантами в Украине производились отключения света, чтобы энергосистема справилась с нагрузкой. Поэтому электронные торги были приостановлены, ведь многие участники по объективным причинам не могли принять в них участие.
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Аукционы возвращаются
19 мая вступило в действие решение Кабинета Министров №471. Согласно ему, открытые торги на Prozorro будут проходить за трехраундовым аукционом, как это было раньше. Процедуру ранее изменили исключительно из-за массовых плановых отключений света.
Вместе с тем сообщается, что аукцион – не обязательное, а опциональное решение. То есть заказчик имеет возможность провести торги без аукциона, если предоставит обоснование такого решения.
Этот механизм позволяет заказчикам гибко реагировать на ситуации с энергоснабжением и другие форс-мажоры, связанные с войной,
– объясняют в Prozorro.
Что касается самих аукционов, они оживят конкуренцию и позволят заказчикам получать лучшие предложения. Аукционы могут дать новый толчок для экономики, что очень важно при нынешних обстоятельствах.