Как известно, зимой в результате обстрела энергообъектов российскими оккупантами в Украине производились отключения света, чтобы энергосистема справилась с нагрузкой. Поэтому электронные торги были приостановлены, ведь многие участники по объективным причинам не могли принять в них участие.

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Аукционы возвращаются

19 мая вступило в действие решение Кабинета Министров №471. Согласно ему, открытые торги на Prozorro будут проходить за трехраундовым аукционом, как это было раньше. Процедуру ранее изменили исключительно из-за массовых плановых отключений света.

Вместе с тем сообщается, что аукцион – не обязательное, а опциональное решение. То есть заказчик имеет возможность провести торги без аукциона, если предоставит обоснование такого решения.

Этот механизм позволяет заказчикам гибко реагировать на ситуации с энергоснабжением и другие форс-мажоры, связанные с войной,

– объясняют в Prozorro.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Что касается самих аукционов, они оживят конкуренцию и позволят заказчикам получать лучшие предложения. Аукционы могут дать новый толчок для экономики, что очень важно при нынешних обстоятельствах.