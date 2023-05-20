Як відомо, взимку внаслідок обстрілу енергооб'єктів російськими окупантами, в Україні проводилися відключення світла, аби енергосистема впоралася з навантаженням. Через це електронні торги були припинені, адже багато учасників з об'єктивних причин не могли взяти в них участь.

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Аукціони повертаються

19 травня вступило у дію рішення Кабінету міністрів №471. Згідно з ним, відкриті торги на Prozorro будуть проходити за трираундовим аукціоном, як це було раніше. Процедуру раніше змінили виключно через масові планові відключення світла.

Разом з тим повідомляється, що аукціон – не обов'язкове, а опціональне рішення. Тобто, замовник має можливість провести торги без аукціону, якщо надасть обгрунтування такого рішення.

Цей механізм дозволяє замовникам гнучко реагувати на ситуації з енергопостачанням та інші форс-мажори, пов’язані з війною,

– пояснюють у Prozorro.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Що стосується самих аукціонів, то вони пожвавлять конкуренцію та дозволять замовникам отримувати кращі пропозиції. Аукціони можуть дати новий поштовх для економіки, що вкрай важливо за нинішніх обставин.