Аукционы неврученных посылок от "Укрпочты" теперь будут проводить в 6 городах
- Аукционы неврученных посылок "Укрпочты" теперь проводятся в 6 городах: Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Николаеве, Запорожье и Хмельницком.
- Посылки, которые не забраны в течение полугода, объединяются в лоты по 100 единиц и выставляются на аукцион без раскрытия их содержимого.
Аукционы неврученных посылок теперь будут проводиться не только в Киеве, но и во Львове, Тернополе, Днепре, Николаеве, Запорожье и Хмельницком.
Неполученные посылки отправляют на аукцион
Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты", информирует 24 Канал. Согласно новым правилам, посылки, которые не были забраны в течение полугода, отправляются на аукцион.
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Справочно. Все неврученные посылки объединяются в лоты по 100 единиц, при этом удаляется вся адресная информация. Участники аукциона не знают, что именно они покупают до момента совершения покупки.
"Что происходит с вашими посылками, если вы их не забираете? Они хранятся на складах "Укрпочты" до полугода. Если их не забирают, они выставляются на аукционы", – объяснили в компании.
Работники не знают наполнения лота
При этом в "Укрпочте" уточнили, что лоты формируются случайным образом, и никто не знает, что там может быть.
В этих лотах можно найти абсолютно разные товары – от смартфонов и планшетов до редких или лимитированных книг.
За какую цену можно выкупить лот
"Укрпочта" успешно провела 163 аукциона, где средняя стоимость лота составляет от 14 до 25 тысяч гривен.
Примечательно, что в прошлом году в государственной электронной торговой системе Прозорро прошли онлайн-торги. Тогда на аукционе по продаже неврученных посылок "Укрпочты" соревновалось рекордные 115 участников. Предметом торгов был лот из 100 коробок неврученных посылок. Стартовая цена с 1200 гривен достигла 160 тысяч гривен.