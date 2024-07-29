Авиакомпания Ryanair проиграла суд против конкурента по предоставлению финансовой помощи

Ryanair проиграл судебный процесс против конкурента, которому государство оказало помощь во время пандемии COVID-19. В целом компания подала более двух десятков исков против европейских авиакомпаний и выиграла большинство из них.

Ryanair проиграла конкурентам

Авиакомпания Ryanair проиграла в суде Европейского Союза дело о предоставлении финансовой помощи в размере 150 миллионов евро конкуренту Austrian Airlines во время пандемии COVID-19.

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Верховный суд ЕС в Люксембурге постановил, что заем Austrian Airlines, предоставленный австрийскими властями в 2020 году, не нарушает правил ЕС по государственной помощи.

Судьи отметили, что австрийское подразделение Lufthansa значительно пострадало от национальных ограничений, введенных из-за коронавируса, и что размер авиакомпании требовал значительной поддержки со стороны государства.

По мнению лоукостера Ryanair, такая помощь нарушает конкуренцию на рынке авиаперевозок в Европе.

Ryanair выиграл несколько дел, в частности добился отмены решений Еврокомиссии по одобрению государственной помощи итальянским авиакомпаниям Neos, Blue Panorama и Air Dolomiti. Также были выиграны суды против помощи Air France-KLM и Lufthansa.

Судебные иски Ryanair против конкурентов не остались без последствий. В прошлом месяце Европейская комиссия была вынуждена начать расширенное расследование помощи Lufthansa в размере 6 миллиардов евро от немецкого правительства в ответ на решение суда по иску Ryanair.