Ryanair програла конкурентам

Авіакомпанія Ryanair програла в суді Європейського Союзу справу про надання фінансової допомоги у розмірі 150 мільйонів євро конкуренту Austrian Airlines під час пандемії COVID-19.

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Верховний суд ЄС у Люксембурзі постановив, що позика Austrian Airlines, надана австрійською владою у 2020 році, не порушує правил ЄС щодо державної допомоги.

Судді зазначили, що австрійський підрозділ Lufthansa значно постраждав від національних обмежень, введених через коронавірус, і що розмір авіакомпанії вимагав значної підтримки з боку держави.

На думку лоукостера Ryanair, така допомога порушує конкуренцію на ринку авіаперевезень у Європі.

Зауважте! Ryanair виграв кілька справ, зокрема домігся скасування рішень Єврокомісії щодо схвалення державної допомоги італійським авіакомпаніям Neos, Blue Panorama та Air Dolomiti. Також були виграні суди проти допомоги Air France-KLM та Lufthansa.

Судові позови Ryanair проти конкурентів не залишилися без наслідків. Минулого місяця Європейська комісія була змушена розпочати розширене розслідування допомоги Lufthansa у розмірі 6 мільярдів євро від німецького уряду у відповідь на рішення суду за позовом Ryanair.