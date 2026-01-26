Автогражданка 2026: сколько придется заплатить за страховку

Автогражданка позволяет защитить владельца транспортного средства от денежных потерь после совершения ДТП. В Киеве такое оформление страхования дороже, чем в областных центрах, однако отдельные украинцы имеют право получить скидку.

Будет ли обязательное страхование авто в 2026 году?

С 1 января 2025 года в Украине начал действовать новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, сообщает Polis.ua.

Это означает, что для водителей оформление автогражданки является обязательным. В 2026 году цена автогражданки примерно такая же, как и в прошлом году, но не стоит забывать, что именно в 2025 году стоимость полиса ОСАГО существенно повысилась.

Какая стоимость автогражданки 2026?

Институт исследования авторынка объяснил некоторые обновления, которые начали действовать с 1 января 2026 года:

лимиты теперь повышены до 250 тысяч гривен за ущерб заданному имуществу;

до 500 тысяч гривен – за вред заданному жизни и здоровью потерпевших.

В пояснении Института названы минимальные цены, за которые можно оформить полис в электронном виде. Расчет для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с мотором до 1,6 литра:

если это областной центр, то стартовая цена составляет 3 600 гривен;

в Киеве цена автогражданки будет выше – в пределах 4 700 гривен.

Если взять для расчета автомобиль с большим объемом двигателя, например, в промежутке от 1,6 до 2 литров, то цена следующая:

в Киеве – от 5 000 гривен,

в областных центрах – от 4000 гривен.

Кто может получить скидку при оформлении автогражданки?

Сейчас оформить страховку со скидкой могут:

пенсионеры,

участники боевых действий,

лица с инвалидностью вследствие войны,

участники Революции Достоинства, пострадавшие, и др.

Что известно об оформлении, продаже и растаможке авто в Украине?