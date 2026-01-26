Чи обов’язкове страхування авто у 2026 році?
З 1 січня 2025 року в Україні почав діяти новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, повідомляє Polis.ua.
Це означає, що для водіїв оформлення автоцивілки є обов’язковим. У 2026 році ціна автоцивілки приблизно така ж, як і минулого року, але варто не забувати, що саме у 2025 році вартість поліса ОСЦПВ суттєво підвищилась.
Яка вартість автоцивілки 2026?
Інститут дослідження авторинку пояснив деякі оновлення, які почали діяти із 1 січня 2026 року:
- ліміти тепер підвищені до 250 тисяч гривень за шкоду заданому майну;
- до 500 тисяч гривень – за шкоду заданому життю і здоров'ю потерпілих.
У поясненні Інституту названо мінімальні ціни, за які можна оформити поліс в електронному вигляді. Розрахунок для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з мотором до 1,6 літра:
- якщо це обласний центр, то стартова ціна становить 3 600 гривень;
- у Києві ціна автоцивілки буде вищою – в межах 4 700 гривень.
Якщо взяти для розрахунку автомобіль із більшим об’ємом двигуна, наприклад, у проміжку від 1,6 до 2 літрів, то ціна наступна:
- у Києві – від 5 000 гривень,
- в обласних центрах – від 4000 гривень.
Хто може отримати знижку при оформленні автоцивілки?
Наразі оформити страховку зі знижкою можуть:
- пенсіонери,
- учасники бойових дій,
- особи з інвалідністю внаслідок війни,
- учасники Революції Гідності, які постраждали, та ін.
Що відомо про оформлення, продаж й розмитнення авто в Україні?
При продажу легкового авто чи мотоцикла в Україні стягують відсоток від вартості транспортного засобу та військовий збір, їхня сума залежить від кількості продажів у цьому році. Вантажівки, причепи та автобуси оподатковуються за ставкою 5% + військовим збором; для захисників військовий збір складає 1,5%.
У 2026 році основні фактори для розрахунку платежів для розмитнення авто залишаться незмінними: вартість авто, рік випуску, об'єм двигуна, тип палива. Також можуть бути додаткові витрати, наприклад, збір до Пенсійного фонду (3 – 5% від вартості авто, залежно від ціни).
З 2025 року в Дії відновлено послугу, що дозволяє продати авто без відвідування сервісного центру МВС чи ЦНАПу. Вартість послуги складає 350 гривень, додатково можна сплатити за фізичний техпаспорт (405 гривень) та вибір номерного знака (до 360 гривень).