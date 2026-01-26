Будет ли обязательное страхование авто в 2026 году?
С 1 января 2025 года в Украине начал действовать новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, сообщает Polis.ua.
Это означает, что для водителей оформление автогражданки является обязательным. В 2026 году цена автогражданки примерно такая же, как и в прошлом году, но не стоит забывать, что именно в 2025 году стоимость полиса ОСАГО существенно повысилась.
Какая стоимость автогражданки 2026?
Институт исследования авторынка объяснил некоторые обновления, которые начали действовать с 1 января 2026 года:
- лимиты теперь повышены до 250 тысяч гривен за ущерб заданному имуществу;
- до 500 тысяч гривен – за вред заданному жизни и здоровью потерпевших.
В пояснении Института названы минимальные цены, за которые можно оформить полис в электронном виде. Расчет для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с мотором до 1,6 литра:
- если это областной центр, то стартовая цена составляет 3 600 гривен;
- в Киеве цена автогражданки будет выше – в пределах 4 700 гривен.
Если взять для расчета автомобиль с большим объемом двигателя, например, в промежутке от 1,6 до 2 литров, то цена следующая:
- в Киеве – от 5 000 гривен,
- в областных центрах – от 4000 гривен.
Кто может получить скидку при оформлении автогражданки?
Сейчас оформить страховку со скидкой могут:
- пенсионеры,
- участники боевых действий,
- лица с инвалидностью вследствие войны,
- участники Революции Достоинства, пострадавшие, и др.
Что известно об оформлении, продаже и растаможке авто в Украине?
При продаже легкового авто или мотоцикла в Украине взимают процент от стоимости транспортного средства и военный сбор, их сумма зависит от количества продаж в этом году. Грузовики, прицепы и автобусы облагаются налогом по ставке 5% + военным сбором; для защитников военный сбор составляет 1,5%.
В 2026 году основные факторы для расчета платежей для растаможки авто останутся неизменными: стоимость авто, год выпуска, объем двигателя, тип топлива. Также могут быть дополнительные расходы, например, сбор в Пенсионный фонд (3 – 5% от стоимости авто, в зависимости от цены).
С 2025 года в Дії возобновлена услуга, что позволяет продать авто без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа. Стоимость услуги составляет 350 гривен, дополнительно можно оплатить за физический техпаспорт (405 гривен) и выбор номерного знака (до 360 гривен).