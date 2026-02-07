Изменения для предпринимателей в 2026 году: что обновится в Госбюджете автоматически

Работа предпринимателей напрямую зависит от законодательства и обновлений, которые предлагает государство. Однако не всегда бизнес отслеживает эти изменения или знает о чем идет речь, потому что обновления могут произойти автоматически.

Каких автоматических ежегодных изменений ждать бизнесу?

О том, что именно может измениться для предпринимателей, говорится в материале издания "Дебет-Кредит".

Ежегодно с 1 января для бизнеса автоматически меняется ряд показателей, связанных с Госбюджетом. Например, если растет минимальная зарплата, как в 2026 году, тогда ФЛП придется платить больший ЕСВ (единый социальный взнос). Ведь эти два показателя прямо пропорциональны.

Кроме того, возможен рост прожиточного минимума, что повлияет на расчет штрафов или соцвыплат. Зависимыми от государственных изменений остаются и требования к отчетности, ставки налогов, а также планы проверок.

Что известно об автоматической системе отбора бизнеса для проверок?

О том, что правительство запускает новый автоматизированный модуль по проверке бизнеса и управления рисками, говорится в сообщении Минэкономики.

Так, система автоматически будет определять, какие предприятия включить в план проверки аж в 85 сферах – от охраны труда и окружающей среды до технических стандартов. Такая система является более прозрачной и справедливой, ведь так удастся избежать влияния человеческого фактора.

Обратите внимание! Эти правила касаются исключительно инспекционных проверок в рамках государственного контроля. Налоговые проверки и действия правоохранителей имеют другие процедуры. Также это касается сфер, на которые не распространяется базовый Закон.

Поэтому планы проверок формируются и публикуются автоматически. Главное – не пропустить свое время. А в министерстве отмечают следующие преимуществах для бизнеса:

исключение субъективных решений – минимум человеческого фактора и коррупционных рисков;

меньшее давление на добросовестные компании;

единые и понятные правила для всех – бизнес прогнозирует свое участие в плановых проверках и видит данные онлайн;

прозрачность и открытость – информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после окончания военного положения.

Что происходит в бизнесе в 2026 году?

