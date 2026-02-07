Яких автоматичних щорічних змін чекати бізнесу?

Про те, що саме може змінитись для підприємців, йдеться у матеріалі видання "Дебет-Кредит".

Щороку з 1 січня для бізнесу автоматично змінюється низка показників, пов'язаних із Держбюджетом. Наприклад, якщо зростає мінімальна зарплата, як у 2026 році, тоді ФОПам доведеться платити більший ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Адже ці два показники прямо пропорційні.

Крім того, можливе зростання прожиткового мінімуму, що вплине на розрахунок штрафів чи соцвиплат. Залежними від державних змін залишаються і вимоги до звітності, ставки податків, а також плани перевірок.

Що відомо про автоматичну систему відбору бізнесу для перевірок?

Про те, що уряд запускає новий автоматизований модуль із перевірки бізнесу та управління ризиками, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Так, система автоматично визначатиме, які підприємства включити до плану перевірки аж у 85 сферах – від охорони праці й довкілля до технічних стандартів. Така система є більш прозорою та справедливою, адже так вдасться уникнути впливу людського фактора.

Зверніть увагу! Ці правила стосуються виключно інспекційних перевірок у межах державного контролю. Податкові перевірки та дії правоохоронців мають інші процедури. Також це стосується сфер, на які не поширюється базовий Закон.

Тож плани перевірок формуються та публікуються автоматично. Головне – не пропустити свій час. А в міністерстві наголошують на таких перевагах для бізнесу:

виключення суб'єктивних рішень – мінімум людського фактору і корупційних ризиків;

менший тиск на сумлінні компанії;

єдині та зрозумілі правила для всіх – бізнес прогнозує свою участь у планових перевірках і бачить дані онлайн;

прозорість і відкритість – інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після закінчення воєнного стану.

Що відбувається в бізнесі у 2026 році?

