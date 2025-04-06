6 апреля, 14:10
Авто-бестселлеры: какие модели чаще всего покупают в этом году
Лидером мирового рынка новых авто в январе-феврале 2025 года стал Ford F-Series. Производитель отмечает рост продаж на 91,1%.
Какие авто продавались лучше всего
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные focus2move, передает 24 Канал.
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ТОП–10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж:
- Ford F-Series – 198 557 единиц (+91,1%);
- Toyota RAV4 – 189 392 единиц (+20,6%);
- Toyota Corolla – 171 279 единиц (–4,6%);
- Honda CR–V – 134 453 единиц (+8,8%);
- Toyota Camry – 103 156 единиц (+17,7%);
- Kia Sportage – 96 508 единиц (+5,7%);
- Tesla Model Y – 95 956 единиц (–41,8%);
- Hyundai Tucson – 92 329 единиц (–4,5%);
- Toyota Hilux – 87 768 единиц (+0,1%);
- Toyota Yaris – 84 877 единиц (+6,1%).
К слову, продажи электромобилей Tesla во Франции и Швеции обвалились до минимума с 2021 года. Так, в марте Tesla зарегистрировала лишь 3 157 проданных авто во Франции, что на 36,83% меньше, и 911 в Швеции – падение на 63,9%.