Безумный обвал продаж: в России массово закрываются салоны китайских авто
- В России за год закрылось 643 шоурума китайских авто, что на 40% больше, чем в 2024 году.
- Причины закрытия включают экономию россиян, более жесткие условия для бизнеса и сниженную покупательскую активность.
25% магазинов китайских автомобилей за год закрыли или переформатировали в России. Среди причин – экономия россиян, более жесткие условия для бизнеса и т.д.
Сколько салонов закрылись?
Количество автосалонов китайских брендов в России в 2025 году упало на 7%, пишет росСМИ "Коммерсант".
Смотрите также Случилось не так, как думалось: к чему на самом деле привел рост НДС в России
Всего за год закрылось 643 шоурума китайских легковых авто, что на 40% больше показателя 2024 года (тогда закрылось около 460, 2023-го – 187). Открылось 459 салонов – втрое меньше, чем в 2024-м.
По данным "Автостата", в 2025 году падение объема российского авторынка достигло почти 16% – было продано 1,33 миллиона машин. Из них 769,6 тысяч – автомобилей из Китая.
В чем причина обвала?
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сокращение числа китайских автосалонов в России связали с "слишком быстрым" ростом прошлых лет, когда китайские бренды после ухода мировых марок начали активно заходить на российский рынок.
Также в прошлом году часть брендов пересмотрела стратегию, а часть дилеров – свое участие в проектах. Кроме этого, на тенденцию повлияли рост расходов бизнеса на кредиты, аренду, логистику, зарплаты, а также "сниженная покупательская активность".
Проблемы бизнеса в России
В январе 2026 года в Москве закрылись 45 самых популярных ресторанов из-за экономических трудностей и роста расходов. Количество заведений в России в целом сократилось, больше всего пострадали суши-бары и пиццерии, тогда как чайханы демонстрируют рост.
В России рестораны массово закрываются, в частности суши-бары и пиццерии, из-за роста расходов, региональные ограничения и переход на доставку. Зато, чайханы, которые открывают мигранты, стали популярными.
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.