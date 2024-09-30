"Приватбанку" удалось продать 245 АЗС Коломойского: сколько миллионов заработали

Государственный "Приватбанк" реализовал АЗС, которые принадлежали Игорю Коломойскому. Удалось заработать сотни миллионов гривен, что едва превышает стартовую цену.

Большой аукцион

27 сентября "Приватбанк" провел торги, на которых продал активы группы "Приват" Игоря Коломойского. Речь идет о 245 АЗС и 33 земельных участках, передает Forbes.

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Всего на аукцион подавались 9 участников, но гарантийный взнос сделали только двое из них. Победная ставка составила 695,9 миллиона гривен, что лишь на 0,3% превышает стартовую цену.

Где расположены заправки

Реализованные объекты расположены в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской xml-ph- В основном речь идет о бывших АЗС "Авиас" и ANP.

По требованию Нацбанка еще до приватизации "Приватбанк" получил 248 АЗС и 120 нефтебаз. В 2016 году их передали в финансовый лизинг компаниям, которые были связаны с Игорем Коломойским.