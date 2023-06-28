"Принципиальность" от Бога: Bacardi вместо обещанного выхода из России втрое нарастила прибыль

Компания Bacardi после полномасштабного вторжения россиян в Украину громко обещала уйти от оккупантов. Но что-то в процессе "ушло не так", что удивительным образом положительно отразилось на прибылях компании.

Многие международные бренды нарушили обещание уйти с российского рынка. Среди них Bacardi International, производящая алкогольную продукцию.

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Bacardi нарастила прибыль у России в разы

Компания Bacardi продолжает не только поставлять алкоголь на российский рынок, но и вести маркетинговую и другую деятельность на территории окупантов. Коммерческие расходы только за прошлый год чуть не дошли до 7 млрд рублей.

Также известно, что Martini будет спонсировать фестиваль сибирской кухни. Martini Fiero и Grey Goose будут являться фирменными напитками фестиваля.

Но безумных инвестиций в продвижение на российском рынке и поставок алкоголя оккупантам Bacardi было мало, поэтому она решила развернуть деятельность на оккупированных территориях. Известно, что компания поставляет продукцию в Крым, Донецк и Луганск.