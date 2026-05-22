В России взрыв банкротств: почему предприятия массово исчезают с рынка
В России фиксируют заметное увеличение количества банкротств индивидуальных предпринимателей (ИП) или ФЛП. Показатели стремительно выросли на фоне изменения налоговой нагрузки и общего ухудшения экономической ситуации.
Почему бизнес Россия банкротится?
В первом квартале 2026 года было зафиксировано 8 146 случаев банкротства ИП (как ФЛП в Украине). Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет The Moscow Times.
Речь идет о предпринимателях с долгами более 1 миллиона рублей, которые через суд инициируют процедуру признания финансовой несостоятельности. Такая была динамика в предыдущие годы:
- ИП-банкротства в I квартале 2026 года: 8146
- I квартал 2025 года: 3134
- I квартал 2024 года: показатель в разы ниже
- I квартал 2023 года: 2492
Таким образом, по сравнению с 2024 годом количество дел выросло в 2,6 раза, а относительно 2023-го – в 3,3 раза.
Всего за первые три месяца 2026 года через суд статус банкрота получили 137 466 россиян, что означает рост на 13,7% в годовом измерении.
Какие причины называют эксперты?
Рост банкротств связывают с несколькими факторами.
Рост числа банкротств ИП – это закономерный результат повышения налоговой нагрузки, падения потребительского спроса и высокой ключевой ставки,
– говорит руководитель банкротной практики юридической группы “Гришин, Павлова и партнеры” Максим Качнов.
Управляющий партнер компании Пугачева и партнеры Татьяна Пугачева отмечает, что предприниматели часто сами запускают процедуру. Она добавляет, что реструктуризация применяется редко, а суды обычно переходят к реализации имущества.
В России, в принципе, процедура банкротства всегда имела ярко выраженный "похоронный" характер. Поэтому случаи успешной реструктуризации крайне редки, потому что для этого нужен экономически обоснованный и осуществимый план выхода из кризиса, который с учетом текущих экономических реалий практически нереализуем,
– сказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
Таким образом российский рынок малого предпринимательства демонстрирует рост финансового давления: банкротства ИП и граждан ускоряются, а инструменты восстановления бизнеса остаются ограниченными.
Какие еще проблемы имеет бизнес России?
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшились в начале этого года, с совокупным сальдированным финансовым результатом в 3,4 триллиона рублей, что на 33,1% меньше, чем в предыдущем году. Поступления от малого предпринимательства и самозанятых за І квартал этого года сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов.
Федеральная налоговая служба России начала замораживать нематериальные активы бизнеса, такие как патенты и товарные знаки, для обеспечения взыскания долгов. Новые меры налоговой службы особенно влияют на IT-компании и бизнесы, обладающие значительными интеллектуальными активами.
Российские власти активизировали борьбу с теневой занятостью и зарплатами "в конвертах", официальный статус получили 219 тысяч работников. Компании могут попасть под проверки, если у них зарплаты ниже минимального уровня, много самозанятых, или средняя зарплата ниже среднего уровня в регионе.