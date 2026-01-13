Война давит: назвали ТОП-5 областей с наибольшим количеством банкротств бизнеса

780 компаний начали процесс судебного банкротства в 2025 году по данным Верховного суда. По количеству таких бизнесов лидирует Киев, однако есть еще несколько городов и областей, где на банкротства повлияла война.

Какие компании чаще всего становились банкротами?

Чаще всего банкротятся ООО – это 84% случаев в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Только в 48 случаях банкроты пытаются удержаться на плаву: восстановить платежеспособность и продолжить работу с помощью процедуры санации. Впрочем, это менее 1% случаев.

Чаще всего банкротами становятся компании по оптовой торговле: 266 предприятий;

На втором месте – сельское хозяйство: 71 компания;

Далее следуют операции с недвижимостью – 53 компании;

Строительство – 48 компаний;

Розничная торговля – 38 компаний.

ТОП-5 областей с наибольшим количеством банкротств

Больше всего процедур банкротства в отношении бизнеса открывают в Киеве – 140 компаний (18%). Почти столько же в прифронтовой Запорожской области – 138 компании (17,7%). Следуют Киевщина – 86 компании (11%), Днепропетровщина – 85 (10,9%) и Одесская область – 53 компании (6,8%).

В ТОП-10 компаний, против которых открыты процедуры банкротства, попали предприятия, которые еще недавно оперировали доходами от 3,4 до 7,7 миллиардов долларов:

Самое большое дело касается ДЕГС ХОЛДИНГ, занимавшейся торговлей газом и имевшей более 7,7 миллиардов гривен дохода за 2024 год;

Далее следуют ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАИНА с доходом 6,08 миллиардов гривен ОПТ-СИСТЕМС – 5,46 миллиардов гривен.

Где больше всего компнаий-банкротов / инфографика Опендатабот

