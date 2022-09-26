Бензин, ремонт и маникюр: какие услуги интересовали украинцев больше всего во время войны

С марта по август 2022 года украинцы чаще всего искали услуги по строительству, ремонту и транспортным перевозкам. Кроме того, во время активной войны люди не пренебрегали процедурами для красоты и здоровья.

Об этом свидетельствует аналитика платформы Olx касательно тенденций в направлениях поиска сервисов и услуг онлайн. Бизнес 24 передает подробности.

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Какие услуги и сервисы украинцы искали чаще всего

Больше всего в течение активной фазы войны, по отзывам на платформе Olx, украинские пользователи интересовались такими услугами и сервисами:

строительство, ремонт и уборка – 2,9 миллиона отзывов;

перевозки и транспортные услуги – 2,4 миллиона отзывов;

сырье и материалы – 2,2 миллиона;

услуги для красоты и здоровья – 2,2 миллиона;

автомобильные и мотоуслуги – 1,9 миллиона.

В категории "Сырье и материалы" с марта по июнь 2022 года больше всего запросов украинцев было относительно бензина – более 360 тысяч поисков, при этом пик пришелся именно на июнь. Тем временем дизельным горючим интересовались 173 тысячи раз, а самым популярным запрос был в мае, из-за дефицита дизеля на рынке.

В разделе "Авто/мото услуги" на протяжении всего периода стабильно высоким был спрос на аренду авто – 164,5 тысячи поисков. Также в течение апреля – мая украинцы искали услуги по пригону авто – 54 тысяч запросов, ведь именно в эти месяцы еще действовало нулевое растаможивание.

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Пассажирские перевозки были популярны в марте и апреле – 36 тысяч запросов, а вот грузовые перевозки украинцы в целом во время активной войны искали 159 тысяч раз, кроме одного месяца – мая.

Несмотря на полномасштабную войну, пользователи платформы также не забывали о красоте и здоровье – в разделе "Бизнес и услуги" активно интересовались маникюром в марте, грумингом собак и кошек в июне, а еще наращиванием ресниц в августе.

К слову, по сравнению с прошлым годом, война в целом резко изменила предпочтения украинцев – например, в апреле – мае 2021 года лидерами запросов были услуги медсестер, ремонта квартир и холодильников, установка заборов и натяжных потолков. Неизменным остался только спрос на бьюти-процедуры.