Беспилотного автомобиля не будет: Apple свернул проект разработки над которым работал 10 лет

Многие сотрудники из этого проекта переведут в подразделение ИИ для телефонов компаний. Зато беспилотный электрокар не появится на рынке, ведь компания прекратила работу над проектом.

Apple свернул работу над проектом

Команду разработчиков автомобиля от Apple, которые также известны как группа специальных проектов "Титан", возглавлял Тим Кук. Большая часть из нее будет переведена в подразделение искусственного интеллекта (ИИ) производителя iPhone.

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В течение десяти лет, во время которых компания занималась разработкой электрокара, компания неоднократно меняла направление. Она колебалась между созданием полностью электрического конкурента Tesla и полностью автономного транспорта, более похожего на продукт Waymo.

Техгигант начал работу над автомобилем где-то в 2014 году. Замысел заключался в полностью автономном электромобиле с салоном, похожим на лимузин, и голосовой навигацией.

С 2017 года Apple проводила дорожные испытания своей системы с использованием экстерьера внедорожника Lexus, при этом задействовав десятки автомобилей на дорогах США. Завершить работу над проектом компания хотела до 2025 года.