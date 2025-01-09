В Киеве граждане могут ездить на такси бесплатно: кому доступна услуга
Киевская городская государственная администрация ввела программу "Социальное такси". Она рассчитана на граждан, которым сложно передвигаться. Участникам программы доступно до 124 часов в год для передвижения на этом виде транспорта.
Кто имеет право воспользоваться программой
Программа предоставляет возможность пенсионерам и маломобильным гражданам бесплатно пользоваться услугами такси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление юриста Михаила Вулаха в эфире "Киев24".
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Социальное такси предназначено для:
- людей с инвалидностью (как взрослых, так и детей);
- пожилых людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые пользуются средствами реабилитации;
- людей с психическими или интеллектуальными нарушениями;
- пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в гемодиализе;
- других маломобильных групп населения, которые не могут самостоятельно передвигаться.
Как воспользоваться услугой
- Подача заявления. Необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с соответствующим заявлением.
- Проверка права. Управление социальной защиты населения проводит проверку, действительно ли заявитель имеет право на получение этой услуги.
- Регистрация в электронной системе. После подтверждения права человеку предоставляют логин и пароль для регистрации в электронном кабинете на специальном сайте "Социального такси".
- Использование услуги. После регистрации можно пользоваться такси в пределах годового лимита - 124 часа. Услуги можно получать постоянно, временно или единоразово.
Программа ориентирована на тех, кому трудно самостоятельно передвигаться или кто нуждается в посторонней помощи. Социальное такси помогает людям решать бытовые вопросы, выходить из дома и посещать больницы или другие важные учреждения.
Обратите внимание! Для получения дополнительной информации можно посетить сайт "Социального такси" или обратиться в местный ЦНАП.