CEO Netpeak Group запустил бесплатный курс для украинских менеджеров

Украинские предприниматели, менеджеры и госслужащие ежедневно принимают сотни решений, которые влияют на успех компаний, стартапов и государственных проектов. Чтобы способствовать развитию экономики через образование, основатель Netpeak Group Артем Бородатюк запустил бесплатный курс "Для менеджеров".

Что известно о курсе

Это адаптированная версия его авторского курса, состоящая из сжатых текстовых и видеоуроков, в которых обобщен 19-летний опыт создания и управления 25 бизнесами. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Netpeak Group.

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Справочно. Этот социально-образовательный проект предоставляет свободный доступ к проверенным управленческим инструментам для всех, кто стремится повысить операционную эффективность. Сейчас доступны 11 уроков из 38.

Курс ориентирован на предпринимателей, управленцев в государственном и бизнес-секторе, которые хотят усовершенствовать свои навыки в управлении командами, повышении производительности, настройке бизнес-процессов и запуске стартапов.

Артем Бородатюк Основатель Netpeak Group "Сначала это был курс для "своих" – топ-менеджеров Netpeak Group. Хотелось сразу передать весь свой опыт людям, с которыми мы в одной лодке – а это более 150 специалистов. В то же время я вижу пользу в развитии рынка, поэтому открыл доступ к курсу для 200+ предпринимателей и топ-менеджеров, которые узнали о нем и просили доступ"

Как зарегистрироваться на курс

В компании отмечают, что для доступа к курсу достаточно зарегистрироваться через Telegram-чатботт, после чего учебные материалы открываются на платформе LMS AcademyOcean. Участники, которые завершат обучение, получат сертификаты.

Я убежден, что качественные знания и открытый доступ к ним могут изменить страну. Если мы стремимся строить сильную бизнес-среду и хотим, чтобы украинские компании становились глобальными игроками, необходимо обучать менеджеров, владельцев и руководителей современным подходам к управлению,

– подчеркнул Бородатюк.

Кроме этого курса, существует также полная версия, доступная только сотрудникам Netpeak Group. Частично ее могут получить и госслужащие на руководящих должностях (министерства, департаменты и т.д.), а также CEO или предприниматели с годовым доходом от 5 000 000 долларов. Для этого нужно написать Артему Бородатюку в Instagram или Facebook.

Справочно. Артем Бородатюк - украинский предприниматель, который с 2006 года развивает Netpeak Group, объединяющий 25 бизнесов с более 1500 сотрудниками. Он является членом Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины и участником Стратегического совета Diia.City United. По данным Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Netpeak Group входит в перечень крупнейших налогоплательщиков в IT-секторе Украины за 2024 год.