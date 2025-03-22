Украинцы получат бесплатный доступ к курсу по искусственному интеллекту от Google

Google Украина при поддержке Министерства экономики Украины запускает бесплатную образовательную инициативу для украинцев. 2500 участников смогут пройти курс Google AI Essentials на платформе Coursera и получить сертификацию.

Шанс овладеть искусственным интеллектом

Программа направлена на развитие навыков в сфере искусственного интеллекта (ИИ), что поможет адаптироваться к современному рынку труда и найти новые возможности для карьерного развития.

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Обучение реализуется через 5 партнерских организаций: Украинский ветеранский фонд; Veteran Hub; EdEra; Киевская школа экономики (KSE); ОО "Девчата".

Курс AI Essentials: для кого и зачем

Учебная программа подойдет как начинающим, так и специалистам, которые хотят расширить свои знания в сфере ИИ. Участники получат:

Доступ к курсу на украинском языке

Сертификат Coursera после завершения обучения

Практические навыки работы с ИИ: создание эффективных запросов, автоматизация задач

Дополнительные материалы и вебинары о применении ИИ в профессиональной жизни

Курс рассчитан на 10 часов, и его можно проходить в собственном темпе.

Спрос на ИИ-специалистов растет

73% украинцев вынуждены были сменить профессию из-за войны или экономических изменений. Несмотря на опасения относительно сокращения рабочих мест, ИИ открывает новые возможности для бизнеса и развития экономики. Компании все активнее внедряют интеллектуальные технологии, что повышает спрос на специалистов с соответствующими знаниями.

Кто может принять участие в конкурсе

Приоритет в отборе на обучение будут иметь:

Ветераны, военные и их семьи – курс поможет интегрироваться в гражданскую жизнь и получить новую профессию.

Женщины – особенно те, кто стремится повысить свою производительность и карьерные возможности через освоение технологий.

По нашим исследованиям, 81% ветеранов могут столкнуться с трудностями в трудоустройстве после возвращения с войны. Освоение искусственного интеллекта даст им новые перспективы для карьеры и успешной адаптации,

– отмечает Нина Роговец, исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.

Справочно. Регистрация на первую волну продолжается с 18 марта в течение двух недель. Чтобы зарегистрироваться:

1. Перейдите на сайт инициативы

2. Выберите одну из организаций, которая предоставляет доступ к обучению

3. Заполните регистрационную форму

4. Ожидайте подтверждения от организации или Coursera



Регистрироваться непосредственно на Coursera на этом этапе не нужно.

Дополнительные возможности

В рамках программы запланированы вебинары о применении ИИ в карьере, жизни и поиске работы. Первый состоится 25 марта в 18:00.

Эта инициатива открывает новые горизонты для украинцев, помогая им адаптироваться к технологическим изменениям и укреплять конкурентоспособность на рынке труда.