Уровень безработицы в Украине упал до рекордного минимума: как это связано с мобилизацией

Число официально зарегистрированных безработных граждан в Украине продолжает уменьшаться. В ноябре их насчитывается 239 тысяч человек, хотя еще в июне было 316 тысяч.

Нынешний показатель рекордно мал не только для периода полномасштабной войны, но и за все время учета безработных, начиная с 2003 года. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

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Как всеобщая мобилизация повлияла на показатель

Нардеп предполагает, что уменьшение количества заявок на официальную регистрацию безработицы со стороны мужчин снижается из-за влияния фактора общей мобилизации населения.

Я уверен, что фактор мобилизации влияет на уменьшение количества заявок на безработицу от мужчин. Но показатель упал по сравнению с другими месяцами войны даже по отношению к женщинам,

– отметил Железняк.

В то же время, по данным народного избранника, в ноябре сократилась и нагрузка на одно рабочее место. Так, на одну вакантную должность внутри страны претендует 7 кандидатов. Показатель соответствует уровню декабря 2021 года и на 46% меньше, чем в июне текущего года.

Отметим, что Железняк приводит официальные данные по безработице от Госстата. В то же время Нацбанк в своем инфляционном отчете прогнозирует, что в первой половине 2023 года уровень безработицы в Украине пересечет отметку в 35%, а его снижение до 18,2% ожидается только в 2024 году.

Напомним, что в Украине стартовала инициатива "Армия восстановления", по которой безработных привлекают к общественно полезным работам и выплачивают им зарплату в размере 6 700 гривен и больше. По состоянию на 15 ноября, таким образом трудоустроили 1 036 граждан в 5 областях нашего государства.