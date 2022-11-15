При этом больше всего людей получили работу по программе в Киевской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

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В каких областях безработные уже присоединились к программе

По состоянию на сегодняшний день, в рамках программы "Армия восстановления" безработных привлекают к общественным работам в таких областях :

Сумская область – уже трудоустроено 499 человек;

Киевская – работу получили 209 человек;

Черниговская – 176 человек;

Донецкая – 107;

Полтавская – 45.

В Минэкономики отметили, что вскоре программа стартует также в Ровенской и Волынской областях.

Чем занимаются работники и сколько им платят

Отмечается, что виды общественно полезных работ в зависимости от региона могут отличаться. Так, чаще всего безработных привлекают к укреплению дамб и расчистке водоемов, заготовке дров, разгрузке гуманитарной помощи, обустройству подвальных помещений, благоустройству и ремонту на важных объектах и тому подобному.

Вместе с тем, каждый регион и территориальная община имеют свою ориентировочную смету и количество рабочих мест по программе. Так, общий объем финансирования сейчас составляет 20,2 миллиона гривен.

При этом размер зарплат не может быть меньше установленной минимальной – 6 700 гривен в месяц. В то же время, такие работы могут быть дофинансированы из областных бюджетов, то есть оплата за их выполнение может быть больше.

Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату большую, чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена. Увеличится покупательная способность таких граждан, а значит, будет расти потребность в производстве товаров и оказании услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест,

– прокомментировала инициативу заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

К слову, в Минэкономики напомнили, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных является добровольным, а присоединиться к "Армии восстановления" можно, ознакомившись с программой по ссылке.