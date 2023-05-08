Безработица в Украине все еще высокая: какая сейчас ситуация на рынке труда
Источник:НБУ
Уровень безработицы продолжает быть на достаточно высоком уровне. Однако, по прогнозам НБУ, ситуация значительно улучшится до конца года.
Ситуация с безработицей в Украине
В своем апрельском отчете НБУ сообщил, что в 2023 году происходит постепенное восстановление рынка труда в Украине.
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На прогнозном горизонте занятость и зарплаты постепенно будут расти вместе с активизацией экономической деятельности. Однако диспропорции на рынке труда будут сохраняться, поэтому безработица будет оставаться выше довоенного уровня, а рост реальных зарплат будет преимущественно сдержанным, но неравномерным по секторам и регионам,
– говорится в отчете.
В начале года была сложная ситуация на рынке труда из-за проблем с электроэнергией. После урегулирования ситуации на сайтах поиска работы значительно увеличилось количество резюме и особенно вакансий.
Заметно увеличилась региональная и профессиональная диспропорция из-за вынужденного переезда части населения в разные регионы Украины.
Значительное количество ВПЛ вынуждены были переехать в регионы, где ограничено предложение работы по их специальности. Это одна из причин того, что среди ВПЛ значительная часть потерявших работу после полномасштабного вторжения, так и тех, у кого до сих пор нет работы. Однако даже среди тех, кто вернулся на прежнее место жительства, значительная часть не может найти работу,
– отметили в отчете.
В Украине 7,1 миллиона человек оказались за чертой бедности
- Недавний отчет Всемирного банка показал, что количество украинцев, находящихся за чертой бедности, значительно выросло за 2022 год. Число увеличилось с 5,5% до 24,2%, т.е. еще 7,1 миллиона украинцев обеднели.
- В 2022 году неофициальный уровень безработицы в Украине составил 36%, а инфляция – 26,6%. По прогнозам аналитиков, ситуация будет только ухудшаться.
- Региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи прогнозирует, что цифра бедности будет только увеличиваться.