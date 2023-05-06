Криптобиржа Binance может помогать России обходить санкции: расследование США

Российские оккупанты не устают искать пути обхода санкций. Криптовалюты – один из них, показало расследование Минюста Соединенных штатов Америки.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ранее сообщала, что закрыла для россиян переводы и вывод денег, чтобы придерживаться американского и международного законодательства. Как выяснило следствие, заявления компании могут не иметь ничего общего с реальностью.

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Минюст США разоблачил Binance в сотрудничестве с россиянами

Отдел нацбезопасности Минюста США начал расследование по Binance. В частности, компания подозревается в том, что она могла помогать российским оккупантам обходить наложенные США санкции.

Минюст США расследует, могли ли Binance или должностные лица, причастные к компании и могли действовать в собственных интересах, нарушать санкции и помогать россиянам. Сама же криптобиржа уверяет, что соблюдает все международные правила и заблокировала все операции россиян, как от нее того требуют законы.

Также известно, что Binance пытается решить предварительные жалобы Минюста, касающиеся сотрудничества с еще одной подсанкционной страной – Ираном. Обвинение похоже: иранцы пользовались криптобиржей для обхода санкций, пока США не начали жестко контролировать соблюдение законодательства крупнейшей криптобиржей в мире.