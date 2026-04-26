Открытие бизнеса в Чехии: какие преимущества и нюансы в 2026 году
- Открытие бизнеса в Чехии имеет преимущества, такие как доступ к европейскому рынку, возможность регистрации удаленно, и отсутствие требований по резидентности директоров.
- Для регистрации бизнеса нужно достичь совершеннолетия, быть дееспособным, иметь вид на жительство, а также выполнить определенные юридические и финансовые требования.
Сейчас украинцы массово переезжают за границу. Многие трудоустраиваются в других странах или даже открывают бизнес.
Что известно о бизнесе в Чехии?
Почему выгодно открыть бизнес в Чехии и как это делается, рассказали на Azola Legal.
Согласно информации, преимущества регистрации бизнеса в Чехии:
- престижная европейская юрисдикция;
- доступ к европейскому рынку, развитая транспортная инфраструктура;
- чешская бизнес-лицензия позволяет вести более 80 видов деятельности;
- широкая сеть заключенных договоров об избежании двойного налогообложения;
- нерезидентные директора не обязаны получать разрешение на работу в Чехии;
- владельцы чешской компании могут претендовать на получение местного вида на жительство;
- зарегистрировать фирму в Чехии можно с минимальным уставным капиталом;
- нет требований по резидентности директоров и акционеров компаний;
- регистрация компании в Чехии возможна удаленно (по доверенности).
В частности для открытия бизнеса в этой европейской стране следует достичь совершеннолетия, быть дееспособным лицом и не иметь судимости. Об этом пишет MC.today.
Заметьте! Украинцам дополнительно следует иметь вид на жительство или временную защиту.
Наиболее распространенной формой бизнеса в Чехии является общество с ограниченной ответственностью. Для того, чтобы его зарегистрировать, следует выполнить следующие действия:
- принять у нотариуса учредительный договор;
- оформить юридический адрес компании;
- получить необходимые торговые лицензии;
- открыть временный счет для уплаты взносов;
- зарегистрировать компанию в хозяйственном реестре компетентного районного суда.
Если взнос меньше чем 20 тысяч крон, то счет можно не открывать. Тогда нужно оплатить деньги распорядителю взносов.
- Начальный капитал для открытия бизнеса зависит от формы. Например, для открытия SPO (это аналог ООО) капитал должен быть от 1 чешской кроны. Стандартно используется 100 тысяч чешских крон.
- В то же время AS (акционерное общество) – уже зависит от типа компании. Для публичной – нужно 20 тысяч чешских крон, а для закрытой – 2 миллиона крон.
Что известно о налогах в Чехии?
В Чехии предприниматели должны платить налог на прибыль, который составляет 19%, но инвестиционные фонды могут использовать упрощенную систему и платить только 5%.
В то же время основная ставка налога на добавленную стоимость составляет 21%. Но существуют также и заниженные ставки которые могут составлять 15%, 10% или 0% – в зависимости от категории товаров, которые продает человек, или услуг, которые предоставляет.
Также стоит отметить единый налог, который ввели еще в 2021 году. Он включает в себя:
- медицинское страхование;
- социальное страхование;
- налог на доходы, в единой форме в виде одного ежемесячного отчисления.
Обратите внимание! По окончании года предприниматели должны подать декларацию в Налоговую инспекцию о доходах физических лиц.
Что еще следует знать тем, кто хочет открыть собственный бизнес?
