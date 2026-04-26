26 апреля, 12:23
Открытие бизнеса в Чехии: какие преимущества и нюансы в 2026 году

Валерия Моргун
Основні тези
  • Открытие бизнеса в Чехии имеет преимущества, такие как доступ к европейскому рынку, возможность регистрации удаленно, и отсутствие требований по резидентности директоров.
  • Для регистрации бизнеса нужно достичь совершеннолетия, быть дееспособным, иметь вид на жительство, а также выполнить определенные юридические и финансовые требования.

Сейчас украинцы массово переезжают за границу. Многие трудоустраиваются в других странах или даже открывают бизнес.

Что известно о бизнесе в Чехии?

Почему выгодно открыть бизнес в Чехии и как это делается, рассказали на Azola Legal.

Согласно информации, преимущества регистрации бизнеса в Чехии:

  • престижная европейская юрисдикция;
  • доступ к европейскому рынку, развитая транспортная инфраструктура;
  • чешская бизнес-лицензия позволяет вести более 80 видов деятельности;
  • широкая сеть заключенных договоров об избежании двойного налогообложения;
  • нерезидентные директора не обязаны получать разрешение на работу в Чехии;
  • владельцы чешской компании могут претендовать на получение местного вида на жительство;
  • зарегистрировать фирму в Чехии можно с минимальным уставным капиталом;
  • нет требований по резидентности директоров и акционеров компаний;
  • регистрация компании в Чехии возможна удаленно (по доверенности).

В частности для открытия бизнеса в этой европейской стране следует достичь совершеннолетия, быть дееспособным лицом и не иметь судимости. Об этом пишет MC.today.

Заметьте! Украинцам дополнительно следует иметь вид на жительство или временную защиту.

Наиболее распространенной формой бизнеса в Чехии является общество с ограниченной ответственностью. Для того, чтобы его зарегистрировать, следует выполнить следующие действия:

  • принять у нотариуса учредительный договор;
  • оформить юридический адрес компании;
  • получить необходимые торговые лицензии;
  • открыть временный счет для уплаты взносов;
  • зарегистрировать компанию в хозяйственном реестре компетентного районного суда.

Если взнос меньше чем 20 тысяч крон, то счет можно не открывать. Тогда нужно оплатить деньги распорядителю взносов.

  • Начальный капитал для открытия бизнеса зависит от формы. Например, для открытия SPO (это аналог ООО) капитал должен быть от 1 чешской кроны. Стандартно используется 100 тысяч чешских крон.
  • В то же время AS (акционерное общество) – уже зависит от типа компании. Для публичной – нужно 20 тысяч чешских крон, а для закрытой – 2 миллиона крон.

Что известно о налогах в Чехии?

В Чехии предприниматели должны платить налог на прибыль, который составляет 19%, но инвестиционные фонды могут использовать упрощенную систему и платить только 5%.

В то же время основная ставка налога на добавленную стоимость составляет 21%. Но существуют также и заниженные ставки которые могут составлять 15%, 10% или 0% – в зависимости от категории товаров, которые продает человек, или услуг, которые предоставляет.

Также стоит отметить единый налог, который ввели еще в 2021 году. Он включает в себя:

  • медицинское страхование;
  • социальное страхование;
  • налог на доходы, в единой форме в виде одного ежемесячного отчисления.

Обратите внимание! По окончании года предприниматели должны подать декларацию в Налоговую инспекцию о доходах физических лиц.

Что еще следует знать тем, кто хочет открыть собственный бизнес?

  • Например, для открытия франшизы McDonald's в США необходимо не менее 750 тысяч долларов. В то же время в Украине всеми ресторанами компания управляет напрямую.
  • В Украине могут также получить микрогрант в размере 350 тысяч гривен. Подать заявку могут ФЛП или юридические лица. Для получения средств предпринимателю нужно будет создать не менее двух рабочих мест.

