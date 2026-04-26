Что известно о бизнесе в Чехии?

Почему выгодно открыть бизнес в Чехии и как это делается, рассказали на Azola Legal.

Согласно информации, преимущества регистрации бизнеса в Чехии:

престижная европейская юрисдикция;

доступ к европейскому рынку, развитая транспортная инфраструктура;

чешская бизнес-лицензия позволяет вести более 80 видов деятельности;

широкая сеть заключенных договоров об избежании двойного налогообложения;

нерезидентные директора не обязаны получать разрешение на работу в Чехии;

владельцы чешской компании могут претендовать на получение местного вида на жительство;

зарегистрировать фирму в Чехии можно с минимальным уставным капиталом;

нет требований по резидентности директоров и акционеров компаний;

регистрация компании в Чехии возможна удаленно (по доверенности).

В частности для открытия бизнеса в этой европейской стране следует достичь совершеннолетия, быть дееспособным лицом и не иметь судимости. Об этом пишет MC.today.

Заметьте! Украинцам дополнительно следует иметь вид на жительство или временную защиту.

Наиболее распространенной формой бизнеса в Чехии является общество с ограниченной ответственностью. Для того, чтобы его зарегистрировать, следует выполнить следующие действия:

принять у нотариуса учредительный договор;

оформить юридический адрес компании;

получить необходимые торговые лицензии;

открыть временный счет для уплаты взносов;

зарегистрировать компанию в хозяйственном реестре компетентного районного суда.

Если взнос меньше чем 20 тысяч крон, то счет можно не открывать. Тогда нужно оплатить деньги распорядителю взносов.

Начальный капитал для открытия бизнеса зависит от формы. Например, для открытия SPO (это аналог ООО) капитал должен быть от 1 чешской кроны. Стандартно используется 100 тысяч чешских крон.

В то же время AS (акционерное общество) – уже зависит от типа компании. Для публичной – нужно 20 тысяч чешских крон, а для закрытой – 2 миллиона крон.

Что известно о налогах в Чехии?

В Чехии предприниматели должны платить налог на прибыль, который составляет 19%, но инвестиционные фонды могут использовать упрощенную систему и платить только 5%.

В то же время основная ставка налога на добавленную стоимость составляет 21%. Но существуют также и заниженные ставки которые могут составлять 15%, 10% или 0% – в зависимости от категории товаров, которые продает человек, или услуг, которые предоставляет.

Также стоит отметить единый налог, который ввели еще в 2021 году. Он включает в себя:

медицинское страхование;

социальное страхование;

налог на доходы, в единой форме в виде одного ежемесячного отчисления.

Обратите внимание! По окончании года предприниматели должны подать декларацию в Налоговую инспекцию о доходах физических лиц.

