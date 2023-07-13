Время – это деньги: канадская компания вводит оригинальный калькулятор

Компания Shopify, работающая в секторе электронной коммерции, пересмотрела свой подход к коммуникациям работников. Для этого они ввели специальный калькулятор.

Канадская технологическая компания, по сути, начала "войну" против встреч. Главным инструментом борьбы стал калькулятор стоимости встреч, показывающий реальную стоимость всех усилий, необходимых для организации такого мероприятия с десятками работников.

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Shopify борется с ненужными встречами

Этот калькулятор работает как расширение Chrome. Следовательно, свыше 11 тысяч работников компании Shopify, работающие из разных стран мира, могут определить приблизительную стоимость той или иной встречи. Для расчетов, в частности, используют данные основанные на трех факторах:

Средняя заработная плата;

Количество участников встречи;

Продолжительность мероприятия.

Следовательно, стоимость среднестатистической встречи с тремя сотрудниками на 30 минут колеблется в диапазоне от 700 до 1600 долларов. В Shopify считают, что отказ даже от трех встреч в неделю для одного работника поможет сократить общие затраты на 15%.

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Для Shopify использование калькулятора стоимости встреч это вывод борьбы с лишними мерами на новый уровень. В частности, первые шаги в этом направлении компания предприняла в начале года. Например, тогда приняли решение о запрете на встречи в среду, а также ввели ограничения для мер, в которых принимают участие более 50 сотрудников.