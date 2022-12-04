Бизнес, который будет работать в Киеве во время блекаута: перечень ТРЦ, супермаркетов и рынков

В случае новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он также добавил, что власти Киева и бизнес готовятся к разным вариантам развития событий. Более того, уже сформирован список с перечнем и указанными адресами магазинов, рынков и ТРЦ, которые будут продолжать обеспечивать потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах.

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На всякий случай скачайте и запомните на своих устройствах этот список. График работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен,

– заметил Кличко.

Рынки, которые будут работать во время блекаута

"Бессарабский рынок", площадь Бессарабская, 2 (Шевченковский район);

"Владимирский рынок", улица Антоновича, 115 (Голосеевский район);

"Ржаной рынок", улица Верхний Вал, 16 (Подольский район).

Коворкинги с генератором и Starlink

Во время полного блекаута фрилансеры, скорее всего, не смогут работать в коворкингах на левом берегу. Согласно данным, собранным агентством Top Lead, только один коворкинг, который может работать во время перебоев с электроэнергией, однако это потому, что имеет генератор, а поскольку подключен к нескольким линиям электропитания, которые выключаются в разное время. Речь идет о The Space.

На правом берегу ситуация гораздо лучше, ведь здесь киевляне имеют более широкий выбор. Генератор и Starlink есть, например, в Кооператив, Creative State of Arsenal, Regus Horizon Tower, Creativ Quarter Gulliver, Creative Quarter Mag.Nett.

Коворкинги в Киеве, где можно работать при отключении света / Инфографика Top Lead

Также еще ряд ТРЦ работают ограниченно или частично. К примеру в "New Way" и "Базар на Лесной" работают отдельные арендаторы работающие со своим светом.